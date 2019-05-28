Цуренко уверенно обыграла на Ролан Гаррос бывшую 5-ю ракетку мира

За 1 час 5 минут вторая ракетка Украины разобралась с Эжени Бушар из Канады.

Украинка Леся Цуренко одержала уверенную победу в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису - Ролан Гаррос. Цуренко, которая на данный момент занимает 27-ю строчку рейтинга WTA, обыграла экс-пятую ракетку планеты Эжени Бушар из Канады.

Поединок длился 1 час 5 минут. Счет матча характеризует полное преимущество украинской теннисистки - 6:2, 6:2.

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В ходе встречи Леся Цуренко реализовала 5 из 9 брейпоинтов, сделала 1 эйс и допустила две двойные ошибки. Ее соперница выиграла только один гейм на чужой подаче, не сделала ни одного эйса и пять раз ошиблась при выполнении своей подачи. Количество "виннерсов" (чисто выигранных мячей) - 16-7 в пользу Цуренко.

В следующем раунде Леся Цуренко встретится с победительницей матча между Дарьей Гавриловой из Австралии и Александрой Крунич (Сербия).

Напомним, накануне во второй раунд пробились еще две украинки - Элина Свитолина и Катерина Козлова, которые сыграют между собой в среду.