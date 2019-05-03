Украинец Стаховский сыграет в финале теннисного турнира в Сеуле

Украинец в дуэте с бельгийцем Бемельмансом поборется за титул в парном разряде.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с Рубеном Бемельмансом из Бельгии пробился в финал турнира в Сеуле. В полуфинале они обыграли пару Рамкумар Раманатхан (Индия) / Брайден Шнур (Канада) – 6:1, 6:3.

Матч длился меньше часа. Стаховский и Бемельланс не отдали сопернику ни одного гейма на своей подаче, также выполнив 4 брейка.

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В финале Стаховский и Бемельланс сыграют против победителя матча Перселл/Сэвилл – Арендс/Вайссборн.

В одиночной сетке Стаховский уступил Николе Милоевичу из Сербии в третьем раунде –2:6, 6:7.

Это уже второй для Стаховского финал в этом году. В Тайбэе он в одиночном разряде проиграл австрийцу Денису Новаку.