Запорожье обыграло Днепр в центральном матче Суперлиги, Политехник уступил Николаеву

По итогам четверга "Запорожье" и "Днепр" занимают 2-е и 3-е места соответственно, у обеих команд по 29 очков.

В четверг в украинской баскетбольной Суперлиге состоялись два матча. "Николаев" одержал уверенную победу над харьковским "Политехником", отдав сопернику только третью четверть. Преимущество хозяев составило 16 очков, а для "Политехника" серия побед в Суперлиге сменилась рядом поражений, которых накопилось уже четыре подряд.

В центральном матче дня встречались "Днепр" и "Запорожье", которые в нынешнем сезоне ведут с "Химиком" борьбу за первую строку турнирной таблицы.

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"Запорожье" уверенно начало, после первой четверти получив 12 очков преимущества, но днепряне перехватили иницативу и выиграли два последних игровых отрезка. Для победы этого оказалось недостаточно, и "Запорожье" взяло реванш за вылет от принципиального соперника из Кубка Украины.

По итогам четверга "Запорожье" и "Днепр" занимают 2-е и 3-е места соответственно, у обеих команд в активе по 29 очков. "Николаев" и "Политехник" также соседствуют в турнирной таблице — 5-я и 6-я позиции соответственно.

Николаев — Политехник 94:78 (33:28, 21:16, 13:15, 27:19)

Н: Зотов (18 + 10 передач), Адедиран (16), Онуфриев (14), Садо (13 + 7 подборов), Попов (11 + 7 подборов)

П: Дэвис (25), Рочняк (23 + 5 подборов), Козлов (17), Грэм (10 + 12 подборов + 5 передач)

Запорожье — Днепр 93:90 (29:17, 22:22, 31:34, 11:17)

З: Холтон (27 + 6 передач), Мироненко (15), Трент (14 + 6 подборов + 7 передач), Хилл (12 + 5 подборов)

Д: Мишула (24), Тимофеенко (15 + 12 подборов), Закурдаев (12 + 5 передач), Ревзин (12 + 7 подборов)