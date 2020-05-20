Ужгород и Полтава могут принять матчи сборной Украины по футболу

УАФ рассмотрит восемь арен для проведения поединков украинской сборной в ближайшие два года.

Исполком Украинской ассоциации футбола рассмотрит возможность проведения ближайших официальных и товарищеских домашних матчей национальной команды Украины на восьми стадионах.

Об этом сообщает Sport Arena.

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В число претендентов на проведение товарищеских матчей сборной в период с 2020 по 2022 годы вошли стадион "Ворскла" имени Бутовского в Полтаве, а также арена "Авангард" в Ужгороде, на которой проходил первый в истории матч украинской сборной в 1992 году.

Другие стадионы, которые будут рассматриваться, как арены для не только товарищеских, но официальных игр - это НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Арена Львов" (Львов), "Черноморец" (Одесса), "Днепр-Арена" (Днепр) и "Славутич-Арена" (Запорожье).

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал следующую цель команды.