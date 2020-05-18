"Очень много анализируем": Шевченко назвал следующую цель сборной Украины

Тренер уже начал готовиться к Лиге наций и не намерен покидать сборную ради "Милана".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему не готов в настоящее время покинуть национальную команду и возглавить "Милан", который интересуется его кандидатурой.

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Специалист дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".

"Сейчас моя работа - это сборная Украины. У этой команды я вижу большое будущее. Сейчас мы с ассистентами очень много анализируем, готовим много материалов по участию в будущей Лиге наций. Это наша следующая цель. У нас очень тяжелая группа (Германия, Испания, Швейцария - прим.). Ныне я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это главный приоритет.

У нас очень много целей. Будем работать, чтобы достичь их. А в будущем посмотрим, как сложится жизнь. Конечно, мне бы хотелось вернуться в "Милан", в котором я блистал как игрок. Может быть, будет шанс и в качестве тренера. Хотя, будущее - это размытое понятие", - сказал Шевченко.

Тренер также оценил ситуацию с возобновлением поединков после карантина:

"Я очень соскучился по футболу. Как раз на это время мы планировали подготовку. Сейчас самое главное - правильно разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят ситуацию в странах, в где возвращается футбол. Для международных матчей крайне важно, чтобы все границы открылись.

Надеюсь, что в сентябре мы будем разговаривать, имея определенную базу данных, которую нам предоставят. К этому времени футбольные чиновники должны скоординировать действия национальных сборных".

Как сообщал УНИАН, ранее футболист сборной Украины рассказал об игре против Роналду.