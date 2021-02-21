В семье знаменитого футболиста произошла трагедия.

Мать обладателя "Золотого мяча", экс-звезды сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос умерла 20 февраля.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Женщина скончалась на 72-м году жизни.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Мама экс-футболиста была госпитализирована еще в декабре, когда у нее диагностировали COVID-19. Об этом Роналдиньо сообщал в сети. После этого ее состояние стало ухудшаться, ее пришлось перевести в реанимацию.

Отметим, что сам Роналдиньо переболел коронавирусом в октябре прошлого года. Его болезнь проходила бессимптомно.

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь