Роналдиньо со своей мамой / фото instagram.com/ronaldinho
Мать обладателя "Золотого мяча", экс-звезды сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос умерла 20 февраля.
Об этом сообщает Globo Esporte.
Женщина скончалась на 72-м году жизни.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Мама экс-футболиста была госпитализирована еще в декабре, когда у нее диагностировали COVID-19. Об этом Роналдиньо сообщал в сети. После этого ее состояние стало ухудшаться, ее пришлось перевести в реанимацию.
Отметим, что сам Роналдиньо переболел коронавирусом в октябре прошлого года. Его болезнь проходила бессимптомно.
Читайте также:
- Лучший бомбардир футбольного клуба из чемпионата Аргентины покончил жизнь самоубийством
- На погребальную церемонию отца Суркисов пришло множество известных личностей (видео)
- Немецкая модель умерла после расставания со звездным футболистом Баварии: он уехал с Клубного чемпионата мира
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram