Футболист попросил молиться за ее выздоровление.

71-летняя мать легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Мигелин попала в реанимацию после того, как заболела COVID-19.

Об этом обладатель "Золотого мяча" сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, она получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Дорогие друзья, у моей мамы коронавирус. Мы боремся за ее выздоровление. Она находится в реанимации, получает всю необходимую медицинскую помощь", - написал бразилец.

Также Роналдиньо заранее поблагодарил всех за молитвы, позитивную энергию и переживания.

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Автор: УНИАН