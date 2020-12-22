Роналдиньо и его мать / фото facebook.com/ronaldinho
71-летняя мать легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Мигелин попала в реанимацию после того, как заболела COVID-19.
Об этом обладатель "Золотого мяча" сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, она получает всю необходимую медицинскую помощь.
"Дорогие друзья, у моей мамы коронавирус. Мы боремся за ее выздоровление. Она находится в реанимации, получает всю необходимую медицинскую помощь", - написал бразилец.
Также Роналдиньо заранее поблагодарил всех за молитвы, позитивную энергию и переживания.
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