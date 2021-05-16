Роберто де Дзерби в шаге от того, чтобы возглавить "горняков".

Итальянский журналист Фабрицио Романо поделился инсайдом относительно того, кто станет у руля донецкого "Шахтера" следующего лета.

Об этом он написал в своем Twitter.

Согласно его источникам наставник "Сассуоло" Роберто де Дзерби подписал контракт с донецким клубом до 2023-го года и никаких переговоров с французским "Лионом" он не ведет.

Не исключено, что вместе с де Дзерби "Шахтер" пополнят новые итальянские футболисты.

Напомним, что ранее украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил, что де Дзерби возглавит "Шахтер".

Читайте такжеИтальянский тренер ответил на предложение возглавить Шахтер - СМИ

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.

Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

Сам де Дзерби ранее заявлял, что не прочь поработать за пределами Италии: "Возможно, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин