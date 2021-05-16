Итальянский журналист Фабрицио Романо поделился инсайдом относительно того, кто станет у руля донецкого "Шахтера" следующего лета.
Об этом он написал в своем Twitter.
Согласно его источникам наставник "Сассуоло" Роберто де Дзерби подписал контракт с донецким клубом до 2023-го года и никаких переговоров с французским "Лионом" он не ведет.
Не исключено, что вместе с де Дзерби "Шахтер" пополнят новые итальянские футболисты.
Напомним, что ранее украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил, что де Дзерби возглавит "Шахтер".
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Роберто де Дзерби: что о нем известно
- 41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.
- Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".
- Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.
- Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.
- Сам де Дзерби ранее заявлял, что не прочь поработать за пределами Италии: "Возможно, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".
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