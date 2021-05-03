"Горняки" предложили наставнику "Сассуоло" Роберто де Дзерби двухлетний контракт.

Украинский телеведущий и журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно того, кто станет тренером донецкого "Шахтера" следующим летом.

Об этом сообщает Footballhub.

"Де Дзерби будет в "Шахтере". Скорее всего, ничего такого произойти не может, чтобы Де Дзерби не приехал и не подписал контракт. Контракт непродолжительный - на 2 года. Вместе с Де Дзерби должны приехать несколько его помощников. Кроме того, сейчас идут переговоры о том, чтобы несколько футболистов, которых хочет Де Дзерби, пополнили ряды "Шахтера". И это не только из той команды, которую сейчас тренирует итальянец", - поделился интересной информацией Цыганык.

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"Думаю, что в ближайшее время Де Дзерби будет объявлен главным тренером "Шахтера". Он попросил довольно серьезные деньги на весь свой штаб. Кто стал инициатором этой истории? Ну мы понимаем, что сейчас Дарио Срна выходит на первый план. Когда он выступал в "Кальяри", то уже готовился к функционерской работе. Я думаю, что Срна стал инициатором того, чтобы пригласить Де Дзерби в "Шахтер", - добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между "Шахтером" и де Дзерби находятся на продвинутой стадии.

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешию" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.

Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

Сам де Дзерби заявил, что не прочь поработать за пределами Италии: "Возможно, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".

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Автор: Артем Будрин