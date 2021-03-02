"Сливочные" существенно усложнили свое положение в борьбе за золотые медали.

Мадридский "Реал" в рамках 25-го тура чемпионата Испании на своем поле не смог обыграть "Реал Сосьедад".

Команды завершили поединок со счетом 1:1. Оба мяча зрители увидели во втором тайме.

На 55-й минуте вингер гостей Порту расстрелял ворота Тибо Куртуа. А на 89-й минуте Винисиус Жуниор спас действующих чемпионов Испании от поражения.

Чемпионат Испании. 25-й тур.

"Реал" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Порту, 55 - Винисиус, 89

"Реал": Куртуа, Варан, Начо, Мариано (Уго Дуро, 61), Кроос, Каземиро, Васкес, Модрич (Вальверде, 76), Иско (Винисиус, 61), Менди, Асенсио (Родриго, 61)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Португес (Барренечеа, 72), Исак (Фернандес, 82), Монреаль, Сильва (Муньос, 85), Эспиноса (Санья, 82), Ле Норман, Оярсабаль, Гевара, Субельдия, Субименди

Таким образом, мадридский "Атлетико" закрепляется еще более комфортно на первом месте.

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Чемпионат Испании: положение команд

"Атлетико" лидирует в таблице. У них 58 очков и один матч в запасе.

"Барселона" и "Реал" делят вторую строчку. У обоих по 53 зачетных пункта.

"Севилья" занимает четвертую позицию с 48-ю очками в активе.

"Реал Сосьедад" имеет 42 очка и занимает пятое место.

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Автор: Будрин Артем