16 марта на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Аталантой".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Реал - Аталанта.
Реал - Аталанта: где смотреть матч
Начало встречи - в 22.00.
Первая встреча команд завершилась минимальной победой "Реала" благодаря голу Ферлана Менди на 86-й минуте. "Аталанта" при этом большую часть матча провела в меньшинстве.
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Реал - Аталанта
Онлайн-трансляция матча
Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини:
"Мы встречаемся с "Реалом" после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику".
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:
"Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего еще не добились. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали".
В преддверии ответного матча "Реал" в чемпионате Испании обыграл "Эльче" (2:1), а "Аталанта" в Серии А победила "Специю" (3:1).
Украинец Руслан Малиновский может сыграть в этом матче, а вот Виктор Коваленко на Лигу чемпионов "Аталантой" не заявлен.
Текущая форма команд:
Судить матч будет нидерландский рефери Данни Маккели.
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