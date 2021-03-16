"Реал" примет "Аталанту" в ответной игре 1/8 финала ЛЧ.

16 марта на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Аталантой".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Реал - Аталанта.

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Начало встречи - в 22.00.

Первая встреча команд завершилась минимальной победой "Реала" благодаря голу Ферлана Менди на 86-й минуте. "Аталанта" при этом большую часть матча провела в меньшинстве.

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Реал - Аталанта

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини:

"Мы встречаемся с "Реалом" после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:

"Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего еще не добились. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали".

В преддверии ответного матча "Реал" в чемпионате Испании обыграл "Эльче" (2:1), а "Аталанта" в Серии А победила "Специю" (3:1).

Украинец Руслан Малиновский может сыграть в этом матче, а вот Виктор Коваленко на Лигу чемпионов "Аталантой" не заявлен.

Текущая форма команд:

Судить матч будет нидерландский рефери Данни Маккели.

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Автор: Антон Дударь