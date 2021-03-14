"Реалу" необходимо не упустить преимущество, добытое в выездном матче.

"Реал" Мадрид и итальянская "Аталанта" 16 марта проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Аталанта.

После победы "Реала" в выездном матче букмекеры считают мадридцев безоговорочными фаворитами на проход в следующий этап.

Так, на то, что "Реал" окажется в четвертьфинале, дается коэффициент 1,28, тогда как на "Аталанту" - 3,90.

Также "сливочные" предсказуемо считают фаворитами домашней игры. На победу "Реала" можно поставить с коэффициентом 2,08, на ничью - 3,80, а на сенсацию от гостей - 3,40.

Напомним, за "Аталанту" выступает украинец Руслан Малиновский. Еще один игрок сборной Украины Виктор Коваленко на Лигу чемпионов не заявлен.

Реал - Аталанта: перед матчем

В первой встрече "Реал" победил со счетом 1:0. Мадридцы провели большую часть матча в большинстве, а победный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди.

Перед ответной игрой "Реал" в чемпионате Испании обыграл "Эльче" (2:1), а "Аталанта" в Серии А победила "Специю" (3:1).

"Реал" может прервать серию из двух подряд вылетов в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. В то же время "Аталанта" может пробиться в четвертьфинал второй раз подряд.

Судить матч будет нидерландский рефери Данни Маккели.

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Автор: Антон Дударь