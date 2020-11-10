Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от контрольного поединка против Польши на выезде.
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Пресс-конференцию специалиста опубликовал YouTube-канал УАФ.
"Я в первую очередь рад, что мы играем со сборной Польши. Великолепные игроки, великолепная команда и мы рады завтра сыграть с ними. Хотя время не самое лучшее из-за COVID-19, но мы дадим возможность кому-то проявить себя.
У нас есть костяк команды, который все время дополняется, есть конкуренция. Она живая и проявляется на поле. У нас нет основного состава и резервного. Игроки отстаивают свое право выходить на поле. Мы балансируем так команду, чтобы она успешно сыграла три игры - товарищеский матч и две игры в Лиге наций", - сказал Шевченко.
Тренер с пониманием воспринял новость о том, что за поляков не сыграет бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски:
"Каждый из нас решает свои определенные задачи. Задача тренера сборной Польши - дать отдохнуть основным игрокам, чтобы они были свежими на основные игры. У меня такая же задача. Тем не менее, мы постараемся выставить максимально боевые составы на матч, так что игра будет интересная".
Польша - Украина: перед матчем
- Матч Польша - Украина пройдет 11 ноября в Хожуве. Где смотреть матч по ТВ.
- Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.
- Из-за коронавируса сборной Украины не поможет целый ряд футболистов "Динамо". По этой причине Андрей Шевченко дополнительно вызвал в команду двух вратарей.
- Сборные Украины и Польши встречались между собой 8 раз - по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.
- 9 ноября сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовительного сбора.
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