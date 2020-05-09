Немецкий клуб заполнил стадион картонными "болельщиками" перед возобновлением сезона (фото)

22:00, 09 мая 2020
Футбол
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Боруссия выполнила более 12 тысяч фигур / фото: twitter.com/borussia

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Клуб изготовил более 12 тысяч фигур. Одно место на стадионе "Боруссия Парк" стоит 19 евро. Часть денег, которые будут выручены на этой акции, пойдут в фанатский фонд.

Бундеслига возобновит сезон 16 мая, а игры будут проходить при пустых трибунах. "Боруссия" М первый матч проведет на выезде против "Айнтрахта".

Чемпионат Германии по футболу был прерван из-за пандемии COVID-19 еще в марте. В турнирной таблице лидером является "Бавария", которая на четыре очка опережает дортмундскую "Боруссию" после 25 туров. "Боруссия" М занимает четвертое место.

twitter.com/borussia

Как сообщал УНИАН, ранее в чемпионате Германии были выявлены десять случаев заражения коронавирусом.

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