Немецкий клуб заполнил стадион картонными "болельщиками" перед возобновлением сезона (фото)

"Боруссия" продала места на арене, которая будет закрыта для посещения из-за пандемии коронавируса.

Менхенгладбахская "Боруссия" заполнила домашний стадион картонными фигурами болельщиков перед возобновлением сезона Бундеслиги.

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Клуб изготовил более 12 тысяч фигур. Одно место на стадионе "Боруссия Парк" стоит 19 евро. Часть денег, которые будут выручены на этой акции, пойдут в фанатский фонд.

Бундеслига возобновит сезон 16 мая, а игры будут проходить при пустых трибунах. "Боруссия" М первый матч проведет на выезде против "Айнтрахта".

Чемпионат Германии по футболу был прерван из-за пандемии COVID-19 еще в марте. В турнирной таблице лидером является "Бавария", которая на четыре очка опережает дортмундскую "Боруссию" после 25 туров. "Боруссия" М занимает четвертое место.

Как сообщал УНИАН, ранее в чемпионате Германии были выявлены десять случаев заражения коронавирусом.