В чемпионате Германии по футболу выявлены десять случаев заражения коронавирусом

Тестирование в немецком футболе длилось с конца апреля.

Немецкая футбольная лига представила отчет о первой волне тестов на коронавирус, которые проходили клубы Бундеслиги и второй Бундеслиги.

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Информацию опубликовала пресс-служба организации.

Процесс начался еще 30 апреля. За этот период было сделано 1724 теста на COVID-19 в 36 клубах чемпионата Германии. По итогам проверки в специализированных лабораториях были выявлены десять случаев заражения коронавирусом.

Пациенты сразу были отправлены на изоляцию под контролем клубов и органов здравоохранения.

Уже на этой неделе начнется вторая волна проверок, которая будет направлена на снижение вероятности ложноотрицательных результатов, что исключить невозможно.

После возобновления полноценных тренировок футболисты каждой команды будут делать по два теста на коронавирус в неделю.

Напомним, возобновление немецкой Бундеслиги планировалось на 9 мая, однако затем было перенесено ориентировочно на 15 мая. Решение по этому вопросу будет принимать правительство Германии.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный диджей выступил на пустом стадионе немецкого топ-клуба.