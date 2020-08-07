Украинский футболист Динамо сыграл свадьбу во Львове (фото)

Назарий Русин женился на своей возлюбленной Марии.

Нападающий "Динамо" Назарий Русин во время летнего межсезонья сыграл свадьбу в загородном комплексе недалеко от Львова.

21-летний Русин женился на своей возлюбленной Марии. Известно, что она является выпускницей Львовского государственного университета внутренних дел МВД Украины.

Снимки пары в Instagram опубликовала свадебный фотограф Диана Ушарук.

Напомним, в прошлом сезоне Русин сперва на правах аренды выступал за "Зарю", а зимой вернулся в "Динамо". В составе киевского клуба форвард забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах УПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Украины Александр Зинченко женился на телеведущей.

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