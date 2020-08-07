цей матеріал доступний українською

Украинский футболист Динамо сыграл свадьбу во Львове (фото)

16:26, 07 августа 2020
Футбол
294 0
Назарий Русин с супругой Марией / фото instagram.com/diana_usharuk

21-летний Русин женился на своей возлюбленной Марии. Известно, что она является выпускницей Львовского государственного университета внутренних дел МВД Украины.

Снимки пары в Instagram опубликовала свадебный фотограф Диана Ушарук.

фото instagram.com/diana_usharuk
фото instagram.com/diana_usharuk
фото instagram.com/diana_usharuk

Напомним, в прошлом сезоне Русин сперва на правах аренды выступал за "Зарю", а зимой вернулся в "Динамо". В составе киевского клуба форвард забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах УПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Украины Александр Зинченко женился на телеведущей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter