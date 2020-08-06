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Футболист сборной Украины Зинченко женился на телеведущей (фото, видео)

21:44, 06 августа 2020
Футбол
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Зинченко и Седан были в отношениях с прошлого года / фото instagram.com/v.lada_sedan

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Об этом сама избранница звезды украинского футбола сообщила на собственном YouTube-канале.

"Это мой канал "Влада Седан", но я уже - Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Случилось это 12 марта. 

Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут внес свои коррективы. Наша свадьба будет 24 августа в Киеве", - сказала девушка.

Стоит отметить, что Влада Седан является журналисткой телеканалов "Футбол 1/2/3".

Новоиспеченная супруга футболиста также показала, как проходила официальная церемония бракосочетания.

фото tribuna.com

Напомним, о романе Зинченко и Седан стало известно в июне прошлого года, когда футболист поцеловал возлюбленную в прямом эфире.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зинченко сделал предложение Седан на стадионе.

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