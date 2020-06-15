Экс-тренер сборной Украины Маркевич будет работать в клубе Первой лиги

Мирон Маркевич будет помогать львовскому "Руху" пробиться в УПЛ.

Бывший главный тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич стал консультантом львовского "Руха".

Об этом сообщил официальный сайт клуба Первой лиги.

Новым главным тренером "Руха" стал 32-летний Иван Федик.

В то же время Маркевич будет помогать команде "бесценными советами и методическими рекомендациями".

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"Это моя родная команда, мы начинали с чемпионата области. Постоянно за ней следил, как она росла у меня на глазах. А поскольку сейчас пауза в матчах сборных, у меня появилось много времени, постараюсь где-то помочь тренерам советами. Слежу за тренировочным процессом со стороны, если потребуется, буду вносить некоторые коррективы. Не люблю слова "консультант", просто хочу помочь своей родной команде", - сказал Маркевич.

"Уже имел возможность поговорить с футболистами перед тренировкой. Сказал им, чтобы верили в свои силы, потому что нет ничего невозможного. Думаю, "Руху" по силам выйти в Премьер-лигу и ребята это понимают", - добавил специалист.

Напомним, Маркевич также возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

Бывший главный тренер "Руха" Юрий Бакалов покинул свой пост по состоянию здоровья.

"Рух" лидирует в таблице Первой лиги Украины, набрав 39 очков после 19 туров.

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