Украинский тренер Ребров ответил на слухи о переходе в турецкий топ-клуб (видео)
Украинский специалист Сергей Ребров, который тренирует венгерский "Ференцварош", прокомментировал информацию СМИ о том, что летом возглавит турецкий "Фенербахче".
Перед матчем чемпионата Венгрии журналист спросил у Реброва: "Является ли правдой то, что вы возглавите "Фенербахче" со следующего сезона?".
Украинский тренер на это ответил: "Нет, абсолютно".
🤷🏼♂️ pic.twitter.com/e358b1MVUN— κααn (@KaxKa_) June 11, 2020
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Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Ребров уже согласился возглавить "Фенербахче". Позже румынский журналист Эмануэль Росу в Twitter опубликовал информацию румынской газеты GSP, согласно которой Реброву уже нашли замену на посту главного тренера "Ференцвароша" - команду якобы возглавит Ласло Болони.
Напомним, Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 годы.
Украинский тренер возглавляет "Ференцварош" с 2018 года и в прошлом сезоне приводил команду к чемпионству. Ранее он также тренировал "Аль-Ахли" и киевское "Динамо".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что, по словам агента, Ребров готов рассмотреть предложение от "Динамо".
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