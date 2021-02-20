Дубль воспитанника Динамо помог Колосу выиграть в аутсайдера УПЛ (видео)

"Колос" во второй части сезона еще ни разу не пропустил.

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Львов" принимал в гости "Колос". Поединок прошел на "Арене Львов". Подопечные Руслана Костышина одержали победу благодаря голам Павла Ореховского, который является воспитанником киевского "Динамо" и дебютировал в УПЛ под руководством Сергея Реброва. Молодой хавбек оформил дубль, забив в каждом из таймов по разу. "Львов" - "Колос" - 0:2 Голы: Ореховский, 33, 74 (пен.) "Львов": Костик, Алвеш, Брикнер (Чирьяк, 46), Тавареш (Захаркив, 77), Оливейра, Махмутович, Ременяк, Антви (Семенов, 30), Грисьо, Сабино, Михоби "Колос": Волынец, Лысенко, Антюх (Данфа, 85), Гавриш, Черноморец, Чурко (Ильин, 75), Новак, Кравченко, Ореховский (Костышин, 75), Богданов (Милько, 78), Задоя Видео обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3". Читайте такжеЗащитник Динамо и сборной Польши назвал главную силу киевского клуба Украинская Премьер-лига: положение команд После 14 туров лидирует "Динамо". У них 33 очка.

"Шахтер" дышит киевлянам в спину со второго места. У "горняков" 30 очков.

"Заря" поднялась на третью позицию. У луганчан 26 зачетных пунктов. У "Десны" на 3 балла меньше.

"Александрия" делит с "Колосом" 5-е место. У них по 22 очка.

"Львов" на 10-м месте. У подопечных Виталия Шумского лишь 12 зачетных пунктов. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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