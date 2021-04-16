Анатолий Бессмертный одержал свою вторую победу во главе львовского коллектива.

22-й тур украинской Премьер-лиги открывал матч "Александрии" и "Львова". Поединок состоялся на "Арене Львов". Встреча завершилась волевой победой хозяев.

"Львов" пропустил первым, однако уже через девять минут отыгрался, а до перерыва успел даже выйти вперед. Вскоре после начала второго тайма львовяне забили еще раз и поставили точку во встрече.

"Львов" набрал 18 очков и занимает одиннадцатое место в таблице УПЛ. У "Александрии" - 26 очков и седьмая позиция. Для Анатолия Бессмертного это уже вторая победа после того, как он принял команду. До этого он обыгрывал только "Шахтер".

"Львов" - "Александрия" - 3:1

Голы: Эрнест, 39, Билык, 43 (авт.), Нич, 55 - Устименко, 30

"Львов": Ильющенков, Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько, Довгий, Эрнест, Альваро (Сабино, 81), Брикнер (Ренан, 81), Грисьо (Семенов, 90+3), Нич (Ременяк, 90+3).

"Александрия": Билык, Мирошниченко (Лучкевич, 46), Бондаренко, Дубра, Бабогло (Третьяков, 46), Пашаев (Стецков, 57), Вантух (Мишенко, 75), Дрышлюк, Гречишкин, Шастал (Новиков, 57), Устименко.

Читайте такжеШахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Украинская Премьер-лига: 22-й тур

22-й тур УПЛ проходит с 16 по 18 апреля: где и когда смотреть матчи.

После 21 тура в турнирной таблице лидирует "Динамо", которое на 7 очков опережает "Шахтер", а замыкает таблицу "Минай".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин