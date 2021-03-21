"Львов" и "Шахтер" встречались в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на стадионе "ОСК Металлист".
Команда Анатолия Бессмертного трижды вела в счете. В первом тайме львовский клуб первым вышел вперед усилиями Альваро Тавареша, однако за 7 минут Манор Соломон восстановил статус-кво.
В дебюте второго тайма Назарий Нич снова вывел хозяев вперед, но все тот же Соломон за 7 минут восстановил паритет.
На 72-й минуте голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин сфолил и заработал желтую карточку. А "Львов" получил право пробить пенальти, который хладнокровно реализовал 24-летний бразилец Шина. В дополнение, он был сегодня с капитанской повязкой.
Эта победа позволила львовянам подняться с последнего места на 12-е и иметь в активе 15 очков. "Шахтер" занимает второе место и отстает от "Динамо" на 7 очков. У "горняков" - 39 баллов.
"Львов" - "Шахтер" - 3:2
Голы: Альваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56
ПФК "Львов": Костик, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77), Брикнер (Довгий, 64), Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чиряк, Эрнест (Ременяк, 90+4), Ныч.
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71), Мораес.
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