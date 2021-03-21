Для Анатолия Бессмертного это был второй матч на мостике тренера "Львова".

"Львов" и "Шахтер" встречались в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на стадионе "ОСК Металлист".

Команда Анатолия Бессмертного трижды вела в счете. В первом тайме львовский клуб первым вышел вперед усилиями Альваро Тавареша, однако за 7 минут Манор Соломон восстановил статус-кво.

В дебюте второго тайма Назарий Нич снова вывел хозяев вперед, но все тот же Соломон за 7 минут восстановил паритет.

На 72-й минуте голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин сфолил и заработал желтую карточку. А "Львов" получил право пробить пенальти, который хладнокровно реализовал 24-летний бразилец Шина. В дополнение, он был сегодня с капитанской повязкой.

Эта победа позволила львовянам подняться с последнего места на 12-е и иметь в активе 15 очков. "Шахтер" занимает второе место и отстает от "Динамо" на 7 очков. У "горняков" - 39 баллов.

"Львов" - "Шахтер" - 3:2

Голы: Альваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56

ПФК "Львов": Костик, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77), Брикнер (Довгий, 64), Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чиряк, Эрнест (Ременяк, 90+4), Ныч.

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71), Мораес.

Украинская Премьер-лига: 19-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем