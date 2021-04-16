Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 22-го тура

"Шахтер" сыграет против "Динамо", а "Заря" поедет в гости к "Ворскле".

С шестнадцатого по восемнадцатое апреля пройдут матчи 22-го тура чемпионата Украины. Расписание трансляций 16 апреля 17:00. "Львов" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 1" 17 апреля 14:00. "Минай" - "Десна" Трансляция - "Футбол 2" 17:00. "Ворскла" - "Заря" Трансляция - "Футбол 2" 19:30. "Шахтер" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1" 18 апреля 14:00. "Ингулец" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 17:00. "Мариуполь" - "Олимпик" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Колос" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 1" Читайте такжеШахтер-Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которых по 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге был перенесен матч "Львов" - "Рух".

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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