Шахтер в этом туре попытается сократить расстояние от киевского клуба / фото УПЛ
С шестнадцатого по восемнадцатое апреля пройдут матчи 22-го тура чемпионата Украины.
Расписание трансляций
16 апреля
17:00. "Львов" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
17 апреля
14:00. "Минай" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Ворскла" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 2"
19:30. "Шахтер" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 1"
18 апреля
14:00. "Ингулец" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
17:00. "Мариуполь" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Колос" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 1"
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Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которых по 10 голов.
- Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге был перенесен матч "Львов" - "Рух".
- Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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