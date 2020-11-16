Лига наций: результаты всех матчей 15 ноября (фото)

Бельгия разобралась с Англией, Италия победила Польшу, а Нидерланды - боснийцев.

15 ноября прошла вторая часть поединков пятого тура группового этапа Лиги наций 2020-2021. Результаты матчей Лига A. Группа 1 Нидерланды - Босния и Герцеговина - 3:1 Голы: Вейналдум, 6, 14, Депай, 55 - Превляк, 63 Италия - Польша - 2:0 Голы: Жоржиньо, 27, Берарди, 84 Положение команд: Италия - 9 очков, Нидерланды - 8, Польша - 7, Босния и Герцеговина - 2 Лига А. Группа 2 Бельгия - Англия - 2:0 Голы: Тилеманс, 10, Мертенс, 24 Дания - Исландия - 2:1 Голы: Эриксен, 12 (с пенальти), 90+2 - Кьяртанссон, 85 Положение команд: Бельгия - 12 очков, Дания - 10, Англия - 7, Исландия - 0 Лига B. Группа 1 Австрия - Северная Ирландия - 2:1 Голы: Шауб, 81, Грбич, 87 - Мадженнис, 75 Румыния - Норвегия - отменен Положение команд: Австрия - 12 очков, Норвегия - 9, Румыния - 4, Северная Ирландия - 1 Лига B. Группа 2 Словакия - Шотландия - 1:0 Гол: Грегус, 32 Чехия - Израиль - 1:0 Гол: Дарида, 7 Положение команд: Шотландия - 10 очков, Чехия - 9, Израиль - 5, Словакия - 4 Лига B. Группа 3 Турция - Россия - 3:2 Голы: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (с пенальти) - Черышев, 11, Кузяев, 57 Венгрия - Сербия - 1:1 Голы: Калмар, 39 - Радоньич, 17 Положение команд: Россия - 8 очков, Венгрия - 8, Турция - 6, Сербия - 3 Лига B. Группа 4 Болгария - Финляндия - 1:2 Голы: Илиев, 68 (с пенальти) - Пукки, 7, Лод, 45+1 Уэльс - Ирландия - 1:0 Гол: Брукс, 67 Положение команд: Уэльс - 13 очков, Финляндия - 12, Ирландия - 2, Болгария - 1 Лига C. Группа 2 Северная македония - Эстония - 2:1 Голы: Тричковски, 29, Стояновски, 68 - Саппинен, 52 Грузия - Армения - 1:2 Голы: Газаишвили, 65 (с пенальти) - Газарян, 33, Адамян, 86 Положение команд: Северная Македония - 9 очков, Армения - 8, Грузия - 6, Эстония - 2 Лига С. Группа 3 Молдова - Греция - 0:2 Голы: Фортунис, 32, Бакасетас, 41 Словения - Косово - 2:1 Голы: Куртич, 63, Иличич, 90+4 (с пенальти) - Мурики, 58 Положение команд: Словения - 13 очков, Греция - 11, Косово - 2, Молдова - 1 Лига С. Группа 4 Албания - Казахстан - 3:1 Голы: Чикаллеши, 16, Исмайли, 23, Манай, 62 (с пенальти) - Абикен, 24 Беларусь - Литва - 2:0 Голы: Яблонский, 5, Эбонг, 20 Положение команд: Беларусь - 10 очков, Албания - 8, Литва - 5, Казахстан - 4 Лига наций: что нужно знать В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года.

Сборная Украины в пятом туре потерпела поражение в матче против Германии на выезде.

Первая часть матчей пятого тура прошла 14 ноября - все результаты.

Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.

Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Данил Слесь

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