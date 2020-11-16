Бельгия - Англия / фото REUTERS

15 ноября прошла вторая часть поединков пятого тура группового этапа Лиги наций 2020-2021.

Результаты матчей

Лига A. Группа 1

Нидерланды - Босния и Герцеговина - 3:1

Голы: Вейналдум, 6, 14, Депай, 55 - Превляк, 63

Италия - Польша - 2:0

Голы: Жоржиньо, 27, Берарди, 84

Положение команд: Италия - 9 очков, Нидерланды - 8, Польша - 7, Босния и Герцеговина - 2

Италия - Польша / фото REUTERS

Лига А. Группа 2

Бельгия - Англия - 2:0

Голы: Тилеманс, 10, Мертенс, 24

Дания - Исландия - 2:1

Голы: Эриксен, 12 (с пенальти), 90+2 - Кьяртанссон, 85

Положение команд: Бельгия - 12 очков, Дания - 10, Англия - 7, Исландия - 0

Дания - Исландия / фото REUTERS

Лига B. Группа 1

Австрия - Северная Ирландия - 2:1

Голы: Шауб, 81, Грбич, 87 - Мадженнис, 75

Румыния - Норвегия - отменен

Положение команд: Австрия - 12 очков, Норвегия - 9, Румыния - 4, Северная Ирландия - 1

Австрия - Северная Ирландия / фото REUTERS

Лига B. Группа 2

Словакия - Шотландия - 1:0

Гол: Грегус, 32

Чехия - Израиль - 1:0

Гол: Дарида, 7

Положение команд: Шотландия - 10 очков, Чехия - 9, Израиль - 5, Словакия - 4

Лига B. Группа 3

Турция - Россия - 3:2

Голы: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (с пенальти) - Черышев, 11, Кузяев, 57

Венгрия - Сербия - 1:1

Голы: Калмар, 39 - Радоньич, 17

Положение команд: Россия - 8 очков, Венгрия - 8, Турция - 6, Сербия - 3

Турция - Россия / фото REUTERS

Лига B. Группа 4

Болгария - Финляндия - 1:2

Голы: Илиев, 68 (с пенальти) - Пукки, 7, Лод, 45+1

Уэльс - Ирландия - 1:0

Гол: Брукс, 67

Положение команд: Уэльс - 13 очков, Финляндия - 12, Ирландия - 2, Болгария - 1

Лига C. Группа 2

Северная македония - Эстония - 2:1

Голы: Тричковски, 29, Стояновски, 68 - Саппинен, 52

Грузия - Армения - 1:2

Голы: Газаишвили, 65 (с пенальти) - Газарян, 33, Адамян, 86

Положение команд: Северная Македония - 9 очков, Армения - 8, Грузия - 6, Эстония - 2

Лига С. Группа 3

Молдова - Греция - 0:2

Голы: Фортунис, 32, Бакасетас, 41

Словения - Косово - 2:1

Голы: Куртич, 63, Иличич, 90+4 (с пенальти) - Мурики, 58

Положение команд: Словения - 13 очков, Греция - 11, Косово - 2, Молдова - 1

Лига С. Группа 4

Албания - Казахстан - 3:1

Голы: Чикаллеши, 16, Исмайли, 23, Манай, 62 (с пенальти) - Абикен, 24

Беларусь - Литва - 2:0

Голы: Яблонский, 5, Эбонг, 20

Положение команд: Беларусь - 10 очков, Албания - 8, Литва - 5, Казахстан - 4

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. 
  • Сборная Украины в пятом туре потерпела поражение в матче против Германии на выезде.
  • Первая часть матчей пятого тура прошла 14 ноября - все результаты.
  • Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года. 
  • Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. 
  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь