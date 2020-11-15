14 ноября стартовал пятый тур группового этапа Лиги наций 2020-2021.
Сборная Франции благодаря победе над португальцами гарантировала себе первое место в группе и выход в плей-офф.
Результаты матчей
Лига А. Группа 3
Португалия - Франция - 0:1
Гол: Канте, 53
Швеция - Хорватия - 2:1
Голы: Кулусевски, 36, Даниэлссон, 45+2 - Даниэлссон, 82 (автогол)
Положение команд: Франция - 13 очков, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 3
Лига А. Группа 4
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Германия - Украина - 3:1
Голы: Сане, 23, Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12
Швейцария - Испания - 1:1
Голы: Фройлер, 26 - Морено, 89
Положение команд: Германия - 9 очков, Испания - 8, Украина - 6, Швейцария - 3
Лига C. Группа 1
Азербайджан - Черногория - 0:0
Кипр - Люксембург - 2:1
Голы: Кастанос, 34 (с пенальти), 71 - Кусулос, 5 (автогол)
Положение команд: Черногория - 10 очков, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кипр - 4.
Лига D. Группа 1
Мальта - Андорра - 3:1
Голы: Гарсия, 56 (автогол), Дегабриэле, 59, Димек, 90+3 - Ребес, 3
Латвия - Фареры - 1:1
Голы: Камеш, 59 - Ватнамар, 60
Положение команд: Фареры - 11 очков, Мальта - 8, Латвия - 4, Андорра - 2
Лига D. Группа 2
Сан-Марино - Гибралтар - 0:0
Положение команд: Гибралтар - 7 очков, Лихтенштейн - 4, Сан-Марино - 2
Лига наций: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года.
- Результаты 4-го тура Лиги наций: матчи 13 октября, матчи 14 октября.
- Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
- Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
- Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
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