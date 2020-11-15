Лига наций: результаты всех матчей 14 ноября (фото)

Франция стала первым участником плей-офф турнира, а сборная Украины потеряла шансы на выход из группы.

14 ноября стартовал пятый тур группового этапа Лиги наций 2020-2021. Сборная Франции благодаря победе над португальцами гарантировала себе первое место в группе и выход в плей-офф. Результаты матчей Лига А. Группа 3 Португалия - Франция - 0:1 Гол: Канте, 53 Швеция - Хорватия - 2:1 Голы: Кулусевски, 36, Даниэлссон, 45+2 - Даниэлссон, 82 (автогол) Положение команд: Франция - 13 очков, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 3 Лига А. Группа 4 Читайте такжеСборная Украины во второй раз уступила Германии в Лиге наций Германия - Украина - 3:1 Голы: Сане, 23, Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12 Швейцария - Испания - 1:1 Голы: Фройлер, 26 - Морено, 89 Положение команд: Германия - 9 очков, Испания - 8, Украина - 6, Швейцария - 3 Лига C. Группа 1 Азербайджан - Черногория - 0:0 Кипр - Люксембург - 2:1 Голы: Кастанос, 34 (с пенальти), 71 - Кусулос, 5 (автогол) Положение команд: Черногория - 10 очков, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кипр - 4. Лига D. Группа 1 Мальта - Андорра - 3:1 Голы: Гарсия, 56 (автогол), Дегабриэле, 59, Димек, 90+3 - Ребес, 3 Латвия - Фареры - 1:1 Голы: Камеш, 59 - Ватнамар, 60 Положение команд: Фареры - 11 очков, Мальта - 8, Латвия - 4, Андорра - 2 Лига D. Группа 2 Сан-Марино - Гибралтар - 0:0 Положение команд: Гибралтар - 7 очков, Лихтенштейн - 4, Сан-Марино - 2 Лига наций: что нужно знать В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года.

Результаты 4-го тура Лиги наций: матчи 13 октября, матчи 14 октября.

Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.

Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Данил Слесь

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