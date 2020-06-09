Появился новый претендент на проведение финала Лиги чемпионов

Во второй год подряд решающий поединок турнира хочет принять Мадрид.

Мадрид хочет провести финал Лиги чемпионов текущего сезона вместо Стамбула.

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Об этом заявил мэр столицы Испании Хосе Луис Мартинес, сообщает Marca.

"Это будет отличная новость для Мадрида. Проведение такого крупного события - хорошая возможность показать, что город оправился от драматической ситуации с коронавирусом, через которую мы прошли. Это будет послание миру, что мы не сдаемся и возвращаемся.

Я знаю, что шаги в этом направлении уже делаются. От городского совета хочу показать полную поддержку этой идее - сыграть финал Лиги чемпионов в Мадриде. У нас есть все условия для этого", - сказал Мартинес.

Стоит отметить, что финал ЛЧ прошлого сезона прошел также в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Ожидается, что окончательное решение будет принято 17 июня, когда УЕФА проведет очередное совещание. Организация планирует перенести финал из Стамбула в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Турции, а также провести все поединки плей-офф в одном городе.

УНИАН ранее сообщал о том, что появился фаворит в борьбе за право провести финал Лиги чемпионов.

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