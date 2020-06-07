Претендовала Москва: определился фаворит в борьбе за право принять финал Лиги чемпионов вместо Стамбула
Ранее стало известно, что УЕФА из-за неопределенности с эпидемиологической ситуацией в Турции может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула, а теперь появился фаворит в борьбе за право провести этот матч.
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Об этом сообщает Bild.
По информации издания, турнир может быть доигран в сокращенном формате в Лиссабоне. Именно португальский город считается фаворитом в борьбе за это право.
Также на проведение мини-турнира Лиги чемпионов претендовали Франкфурт (Германия) и Москва (Россия). Российская заявка была отвергнута практически сразу в связи с высоким уровнем распространения коронавируса в РФ.
При этом Германия также не является приоритетом, потому что немецкие клубы получат преимущество домашних трибун. Португальские команды уже завершили борьбу в ЛЧ. Также в этой стране не самая худшая ситуация с COVID-19, а в городе есть вся необходимая инфраструктура.
Ожидается, что окончательное решение будет принято 17 июня, когда УЕФА проведет очередное совещание.
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