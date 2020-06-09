Президент клуба Первой лиги предложил объединить чемпионаты Украины и Польши

Григорий Козловский уверен, что у такого проекта будут большие перспективы.

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский предложил рассмотреть идею объединения футбольных чемпионатов Украины и Польши.

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Об этом руководитель заявил на официальном YouTube-канале клуба.

"Делается Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по десять украинских и польских команд. В Первой лиге одна зона чисто украинская, вторая - чисто польская. Представляете потенциал от Черного моря до Балтийского? Было бы круто.

Думаю, тогда бы наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 миллиона за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной? Хочется думать, развивать", - сказал Козловский.

Президент "Руха" не видит проблемы в том, что некоторые участники чемпионата могут предложить объединение с Россией, которое обсуждалось несколько лет назад:

"Те, кто захочет играть с россиянами, то "чемодан-вокзал-Россия" мы им точно организуем во Львове. Думаю, с этим проблем точно не будет. Они тогда боялись объединяться, а сейчас с оккупантами точно никто общего ничего иметь не захочет".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Рух" потерпел поражение от "Шахтера" в товарищеском матче.

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