Шахтер одержал разгромную победу в своем первом матче за два месяца (видео)
Донецкий "Шахтер" провел свой первый матч после выхода из карантина. Чемпионы Украины в контрольном поединке встречались с львовским "Рухом".
Спарринг прошел на базе "горняков" в Святошино.
Для "Шахтера", который 24 мая празднует 84-летие клуба, это был первый выход на футбольное поле с 19 марта.
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Голами в составе победителей отметились Манор Соломон, Марлос, который реализовал пенальти, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес.
"Шахтер" - "Рух" - 4:1
Голы: Соломон, 10, Марлос, 64 (с пенальти), Коноплянка, 72, Мораес, 85 – Брикнер, 9
"Шахтер" (первый тайм): Трубин (Гриценко, 29), Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо (Сикан, 31)
"Шахтер" (второй тайм): Пятов, Вакула, Кривцов, Матвиенко, А. Бондаренко, Степаненко, Пихаленок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес
Видео матча опубликовал официальный YouTube-канал "Шахтера".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" также провело матч против "Руха". Встреча завершилась вничью.
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