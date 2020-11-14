Германия - Украина: стали известны стартовые составы на матч Лиги наций

Главные тренеры определились со списком игроков, которые начнут матч в старте.

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Украины на матч пятого тура группового этапа Лиги наций. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина. Составы команд: Сборная Германии: Нойер, Кох, Рюдигер, Зюле, Макс, Горецка, Гюндоган, Гинтер, Сане, Вернер, Гнабри Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд Сборная Украины: Пятов, Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Марлос, Яремчук Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес Германия - Украина: перед матчем Матч Германия - Украина состоится сегодня в Лейпциге. Начало встречи - в 21.45. Где смотреть Германия - Украина по ТВ.

Накануне поединка коронавирус подтвердился у четырех футболистов сборной Украины, из-за чего игра оказалась под угрозой срыва.

В день матча обе команды сдали дополнительные тесты, после чего игру было решено не отменять.

После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Перед матчем Лиги наций обе команды провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше, а Германия минимально обыграла Чехию (1:0). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Данил Слесь

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