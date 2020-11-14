Команда Андрея Шевченко в ослабленном составе не смогла выстоять в гостях.

14 ноября в Лейпциге состоялся матч 5-го тура тура Лиги наций 2020-2021 в Лиге А, в котором встречались сборные Германии и Украины.

Подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение со счетом 1:3.

Первый тайм украинцы начали весьма удачно. Выдержав стартовое давление соперника, гостям удалось забить: Зубков в штрафной скинул мяч на Яремчука, который прошил сетку ворот мощным ударом - 1:0.

Сборная Германии сравняла счет после обрезки Зинченко: Сане вышел на ударную позицию, убрал с пути Матвиенко и точно пробил в нижний угол ворот - 1:1. Через несколько минут Пятов спас команду после дальнего удара Горецки в девятку.

На 33-й минуте немцы повели в счете: Горецка принял в штрафной мяч после заброса от партнера и перевел его на Вернера, а нападающий пробил головой - 2:1.

В начале второго тайма шанс был у Зинченко, но мяч после его удара и рикошета от ноги защитника попал в штангу ворот Нойера.

Хозяева наращивали давление, что привело к третьему взятию ворот Пятова: Гюндоган отдал передачу на Гинтера, который с фланга перевел мяч в центр на Вернера - форвард пробил, а рикошет от Забарного помог немецкому бомбардиру оформить дубль - 3:1.

Лучший шанс сократить отставание был у Марлоса - полузащитник наносил обводящий удар, а мяч коснулся штанги и ушел за пределы поля.

Германия - Украина - 3:1

Голы: Сане, 23, Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12

Украина: Пятов, Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля, Степаненко (Макаренко, 69), Малиновский, Зинченко (Харатин, 86), Зубков (Михайличенко, 74), Марлос, Яремчук (Мораес, 74)

Германия: Нойер, Кох, Рюдигер, Зюле, Макс, Горецка, Гюндоган, Гинтер, Сане (Вальдшмидт, 86), Вернер (Брандт, 76), Гнабри

Предупреждения: Рюдигер - Малиновский

Сборная Украины в Лиге наций: главное

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

В минувшем поединке сборной Украины не могли помочь четыре футболиста, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

В день матча обе команды сдали дополнительные тесты, после чего игру было решено не отменять.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Матч заключительного тура Лиги наций украинцы проведут 17 ноября на выезде против Швейцарии.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков. В параллельном матче квартета Испания и Швейцария сыграли вничью со счетом 1:1.

Германия лидирует с 9 очками в активе, у испанцев - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.

В этом розыгрыше Лиги наций Украина дебютировала в Лиге А, куда пробилась по итогам выступления в сезоне 2018-2019.

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Автор: Данил Слесь