"Без плана и четкой стратегии": экс-футболист сборной Украины назвал главные проблемы Динамо

Евгений Левченко считает, что киевлянам нужен хороший тренер.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко выразил свое мнение о киевском "Динамо".

Слова Левченко приводит Tribuna.com.

"Не знаю кухню "Динамо" изнутри. Но вижу некоторые процессы, которые происходят в клубе. Ни один нормальный клуб не будет существовать посредством выборочных трансферов, которые не вписываются в общую картину. Без плана, четкой стратегии твой клуб будет разваливаться. Что и происходит с "Динамо", - сказал Левченко.

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Он также отметил, что руководству "Динамо" необходимо найти качественного тренера:

"При всех возможностях киевляне должны конкурировать и быть наравне с "Шахтером". Как будет развиваться "Динамо" - мне трудно сказать. Но считаю, киевлянам не хватает хорошего тренера".

Напомним, после 23-х туров "Динамо" занимает третье место в УПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард "Динамо" назвал причину, по которой киевляне уступают "Шахтеру".