"Нас не хватает": футболист Динамо назвал причину превосходства Шахтера

Артем Беседин отметил, что киевлянам не хватает стабильности.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин объяснил, почему команда в последние годы не сможет соперничать с донецким "Шахтером" в борьбе за титул.

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Футболиста цитирует официальный сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Мы навязываем борьбу "Шахтеру" в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает. Надо более ответственно и профессионально подходить к играм с аутсайдерами. Чего-то нам не хватает, где-то не дорабатываем.

Мы теряем очки с аутсайдерами. Я считаю, что к таким матчам необходимо подходить крайне ответственно", - заявил Беседин.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги "Шахтер" лидирует, опережая команду Алексея Михайличенко на 13 очков. Турнир был остановлен из-за национального карантина на фоне пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" значительно продлило карантин для команды.