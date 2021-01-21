Подопечные Мирчи Луческу одолели команду украинца Романа Григорчука.

Киевское "Динамо" провело второй матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу в контрольном поединке на сборе в ОАЭ встречалась с чемпионом Беларуси "Шахтером" (Солигорск).

Матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:0. Оба мяча динамовцы забили во втором тайме.

"Динамо" - "Шахтер" - 2:0

Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 78

"Динамо": Нещерет (Бущан, 46) – Миколенко (Сидклей, 46), Сирота (Шабанов, 40), Попов (Забарный, 46), Караваев (Кендзера, 46) – Шепелев (Буяльский, 46), Андриевский (Миколенко, 76) – Де Пена (Клейтон, 46), Леднев (Дуэлунд, 46), Родригес (Цыганков, 46, Ванат, 86) – Беседин (Супряга, 46).

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать

"Динамо" вышло из отпуска 11 января, а 15 января киевляне отправились в Эмираты. Сбор в ОАЭ продлится до 25 января.

Следующий спарринг "Динамо" проведет 22 января против местного "Аджмана".

Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем