В матче "Динамо" - "Шахтер", который проходит на "Олимпийском" в Киеве, завершился первый тайм.
На УНИАН доступна видео трансляция матча Динамо - Шахтер.
Первая половина встречи завершилась с минимальным преимуществом "Шахтера", который владел инициативой.
Единственный гол был забит на 34-й минуте - Додо навесил с правого фланга, Руслан Нещерет ошибся на выходе, а Жуниор Мораес нанес прицельный удар головой.
Перед перерывом "Динамо" осталось в меньшинстве. Катерина Монзуль после просмотра видеоповтора отменила желтую карточку для Сергея Сидорчука и показала прямую красную.
Отметим, что в заявке "Динамо" на этот матч в связи со вспышкой коронавируса в клубе оказалось всего 16 человек.
"Динамо" - "Шахтер" - 0:1 (после первого тайма)
Гол: Мораес, 34
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