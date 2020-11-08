Жуниор Мораес стал автором единственного гола.

В матче "Динамо" - "Шахтер", который проходит на "Олимпийском" в Киеве, завершился первый тайм.

На УНИАН доступна видео трансляция матча Динамо - Шахтер.

Первая половина встречи завершилась с минимальным преимуществом "Шахтера", который владел инициативой.

Единственный гол был забит на 34-й минуте - Додо навесил с правого фланга, Руслан Нещерет ошибся на выходе, а Жуниор Мораес нанес прицельный удар головой.

Перед перерывом "Динамо" осталось в меньшинстве. Катерина Монзуль после просмотра видеоповтора отменила желтую карточку для Сергея Сидорчука и показала прямую красную.

Отметим, что в заявке "Динамо" на этот матч в связи со вспышкой коронавируса в клубе оказалось всего 16 человек.

"Динамо" - "Шахтер" - 0:1 (после первого тайма)

Гол: Мораес, 34

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Автор: Антон Дударь