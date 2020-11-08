Гранды украинского футбола проведут матч на "Олимпийском".

8 ноября в рамках 9-го тура чемпионата Украины "Динамо" будет принимать "Шахтер". Встреча лидеров украинского футбола состоится на "Олимпийском" в Киеве.

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - Шахтер.

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Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

"Динамо"

К этому матчу "Динамо" подходит хоть и в роли лидера УПЛ, но при этом в статусе аутсайдера этого матча. И главной причиной этого является то, что киевляне из-за коронавируса остались без половины своего состава.

Согласно последним данным, в "Динамо" сразу двенадцать инфицированных футболистов.

В текущем сезоне УПЛ команда Мирчи Луческу еще не проигрывала. В восьми турах киевляне набрали 20 очков, занимают первое место и опережают "Шахтер" сразу на 4 очка. Поэтому даже в случае поражения в личной встрече "Динамо" сохранит первую позицию в таблице.

На неделе киевляне играли в Лиге чемпионов - в ослабленном составе команда дала бой "Барселоне" на "Камп Ноу", но все же проиграла со счетом 1:2.

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"Шахтер"

"Шахтер" подошел к этой встрече не в лучшем настроении - команда сыграет с "Динамо" на фоне разгромного поражения от "Боруссии" Менхенгладбах (0:6). И в этом плане перевес, безусловно, должен быть на стороне киевлян.

В чемпионате Украины в восьми турах "Шахтер" не проигрывал, но потерял уже много очков - "горняки" не смогли выиграть сразу в четырех поединках. На данный момент, набрав 16 очков, "Шахтер" занимает второе место, однако может лишиться его по итогам тура, если не победит.

В "Шахтере" вспышка коронавируса произошла еще в октябре, и сейчас у донецкого клуба все здоровы. Тестирование перед игрой не выявило положительных результатов.

Небольшая проблема для "горняков" заключается в том, что еще не все лидеры команды успели набрать форму после того, как переболели коронавирусом.

История противостояний

В этом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Это была первая встреча Мирчи Луческу со своей бывшей командой, и "Динамо" удалось одержать победу со счетом 3:1.

В рамках чемпионатов Украины в противостояниях команд абсолютное равенство - и "Динамо", и "Шахтер" одержали по 24 победы, а еще 17 встреч завершились вничью.

Кто не сыграет?

Из-за коронавируса у "Динамо" не попадут в заявку Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Владислав Супряга, Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Кроме того, травмированы Александр Тымчик, Никита Бурда и Владимир Костевич.

У "Шахтера" вне игры из-за травм находятся Евгений Коноплянка, Дентиньо, Фернандо и Исмаили.

Ориентировочные составы

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Родригес, Вербич

"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Мораес

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль. На матче будет работать VAR.

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Автор: Антон Дударь