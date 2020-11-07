Гранды украинского футбола встетятся в Киеве.

8 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер".

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - Шахтер.

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Динамо - Шахтер: где смотреть матч на ТВ

В прямом эфире поединок покажеттелеканал "2+2". Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub и медиасервисе MEGOGO.

"Динамо" - "Шахтер": перед матчем

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

После восьми туров "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 20 очков. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 4 пункта.

В новом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера" с экс-тренером команды Мирчей Луческу завершилась победой румына - "Динамо" выиграло со счетом 3:1.

В рамках чемпионата Украины команды играли друг против друга 65 раз. Каждая из команд выиграла по 24 раза, еще 17 поединков завершились вничью.

Перед матчем стало известно, что коронавирусом заразился основной форвард "Динамо" Владислав Супряга. Также ранее COVID-19 был подтвержден у целого ряда игроков команды Мирчи Луческу.

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Автор: Данил Слесь