Динамо и Шахтер проведут между собой 66-й матч в чемпионатах Украины / фото ФК Шахтер
8 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер".
На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - Шахтер.
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Динамо - Шахтер: где смотреть матч на ТВ
В прямом эфире поединок покажеттелеканал "2+2". Стартовый свисток прозвучит в 17.00.
Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub и медиасервисе MEGOGO.
"Динамо" - "Шахтер": перед матчем
- Судить матч будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
- После восьми туров "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 20 очков. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 4 пункта.
- В новом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера" с экс-тренером команды Мирчей Луческу завершилась победой румына - "Динамо" выиграло со счетом 3:1.
- В рамках чемпионата Украины команды играли друг против друга 65 раз. Каждая из команд выиграла по 24 раза, еще 17 поединков завершились вничью.
- Перед матчем стало известно, что коронавирусом заразился основной форвард "Динамо" Владислав Супряга. Также ранее COVID-19 был подтвержден у целого ряда игроков команды Мирчи Луческу.
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