Гранды украинского футбола встретятся в 9-м туре чемпионата Украины.

8 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет центральный матч 9-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Букмекеры фаворитом этой встречи видят действующего чемпиона Украины "Шахтер".

На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,10, на ничью - 3,85, а на победу динамовцев - 3,20.

На то, что "Динамо" сможет набрать очки, дается коэффициент 1,73, тогда как на то, что "Шахтер" не проиграет - 1,35.

"Динамо" - "Шахтер": перед матчем

После восьми туров "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 20 очков. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 4 пункта.

В новом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера" с экс-тренером команды Мирчей Луческу завершилась победой румына - "Динамо" выиграло со счетом 3:1.

В рамках чемпионата Украины команды играли друг против друга 65 раз. Каждая из команд выиграла по 24 раза, еще 17 поединков завершились вничью.

На неделе обе команды играли в Лиге чемпионов. "Шахтер" был разгромлен гладбахской "Боруссией", а "Динамо" уступило "Барселоне".

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

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Автор: Антон Дударь