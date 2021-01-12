Киевское "Динамо" провело первую тренировку впервые в 2021 году. 11 января команда в полном составе занималась на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
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Всего в занятии приняли участие 27 футболистов: 4 вратаря и 23 полевых игрока.
В основную группу вернулся Артем Беседин, который отбыл допинговую дисквалификацию. Также тренерский штаб получил усиление в виде вернувшихся из аренды игроков. Речь идет о Мохаммеде Кадири и Сидклее.
До 14 января столичный гранд будет тренироваться на базе в Конча-Заспе, а 15-го киевляне отправятся на первый зимний сбор в Эмираты.
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