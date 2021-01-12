Луческу получил пополнение кадров в основную группу.

Киевское "Динамо" провело первую тренировку впервые в 2021 году. 11 января команда в полном составе занималась на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Читайте такжеДинамо первым в Украине выпустит криптовалюту для фанатов: для чего это нужно

Всего в занятии приняли участие 27 футболистов: 4 вратаря и 23 полевых игрока.

В основную группу вернулся Артем Беседин, который отбыл допинговую дисквалификацию. Также тренерский штаб получил усиление в виде вернувшихся из аренды игроков. Речь идет о Мохаммеде Кадири и Сидклее.

До 14 января столичный гранд будет тренироваться на базе в Конча-Заспе, а 15-го киевляне отправятся на первый зимний сбор в Эмираты.

Вас также могут заинтересовать другие новости "Динамо":

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem