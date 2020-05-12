УЕФА утвердил окончательный вердикт по дисквалификации футболиста Динамо Беседина

Нападающий не стал оспаривать наказание.

УЕФА оставил в силе решение о дисквалификации нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

У футболиста была возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако он своим правом не воспользовался. Решение, которое было принято 24 февраля, больше оспариванию не подлежит.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме". Ранее сообщалось, что клубный врач "Динамо" Леонид Миронов по ошибке дал футболисту запрещенный препарат.

В УЕФА учли все смягчающие обстоятельства, в результате чего было принято решение отстранить Беседина на один год. Наказание вступило в силу с 19 декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" продлило контракт с Бесединым, несмотря на допинг-скандал.