Киевское "Динамо" проведет матч 4-го тура группового этапа против "Барселоны" на НСК "Олимпийский" без зрителей.
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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, включая футбольные матчи. Минздрав Украины на данном этапе считает невозможным допуск зрителей на матч между "Динамо" и "Барселоной".
Встреча киевлян с каталонцами пройдет 24 ноября.
Напомним, ранее Минздрав также запретил провести со зрителями матч ЛЧ "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах, который проходил в Киеве.
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- "Динамо" выступает в одной группе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".
- После трех туров киевляне набрали 1 очко и занимают в своей группе третье место.
- В предыдущем туре "Динамо" в ослабленном из-за коронавируса составе уступило "Барселоне" со счетом 1:2.
- На своем поле "Динамо" также предстоит провести матч 6-го тура ЛЧ против "Ференцвароша" (8 декабря).
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