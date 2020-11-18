Киевлянам придется противостоять "Барсе" без поддержки трибун.

Киевское "Динамо" проведет матч 4-го тура группового этапа против "Барселоны" на НСК "Олимпийский" без зрителей.

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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, включая футбольные матчи. Минздрав Украины на данном этапе считает невозможным допуск зрителей на матч между "Динамо" и "Барселоной".

Встреча киевлян с каталонцами пройдет 24 ноября.

Напомним, ранее Минздрав также запретил провести со зрителями матч ЛЧ "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах, который проходил в Киеве.

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"Динамо" выступает в одной группе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

После трех туров киевляне набрали 1 очко и занимают в своей группе третье место.

В предыдущем туре "Динамо" в ослабленном из-за коронавируса составе уступило "Барселоне" со счетом 1:2.

На своем поле "Динамо" также предстоит провести матч 6-го тура ЛЧ против "Ференцвароша" (8 декабря).

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Автор: Антон Дударь