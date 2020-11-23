Барселона обыграла Динамо на своем поле 4 ноября / фото REUTERS
24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" дома встретится с "Барселоной".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
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Динамо - Барселона: где смотреть матч онлайн
В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
В 21.00 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой ожиданиями от игры поделятся эксперты.
Трансляция матча также состоится на медиасервисе MEGOGO по платной подписке.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" состоится в Киеве на "Олимпийском". Встреча пройдет без зрителей.
- После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.
- Уже известно, кто будет судить предстоящий поединок.
- Из-за травм игру на "Олимпийском" пропустят ключевые игроки "Барсы" - капитан Лионель Месси, Френки де Йонг, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Серхио Бускетс.
- "Барселона" решила не проводить тренировку перед матчем в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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