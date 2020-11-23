Барселона обыграла Динамо на своем поле 4 ноября / фото REUTERS

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" дома встретится с "Барселоной".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

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Динамо - Барселона: где смотреть матч онлайн

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В 21.00 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой ожиданиями от игры поделятся эксперты.

Трансляция матча также состоится на медиасервисе MEGOGO по платной подписке.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Данил Слесь