24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" будет принимать "Барселону".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
Динамо - Барселона: где смотреть матч
Начало поединка - в 22.00.
В трех турах "Динамо" набрало 1 очко в группе G. Команда Мирчи Луческу уступила "Ювентусу" (0:2) в родных стенах и не смогло обыграть "Ференцварош" (2:2) в гостях. В прошлом матче в начале ноября киевляне гостили на "Камп Ноу" и уступили "Барсе" со счетом 1:2.
Динамо - Барселона: анонс матча
"Барселона" одержала три победы - помимо динамовцев были обыграны "Ференцварош" (5:1) и "Ювентус" (2:0). Каталонцы лидируют и опережают "Юве" на три очка.
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Такая ситуация в группе позволила Рональду Куману не взять в Киев капитана команды Лионеля Месси и Френки де Йонга. Также из-за травм матч пропустят Бускетс, Фати, Пике и Роберто.
Лига Европы, групповой этап, 4-й тур
Динамо - Барселона
Онлайн-трансляция матча
"Динамо" сыграет в белой форме.
Мирча Луческу перед матчем заявил, что верит в победу "Динамо", несмотря на все трудности и разницу в классе.
"Барселона" решила не проводить тренировку перед игрой в Киеве. Каталонцы опасаются коронавируса. Более того, даже Рональд Куман дал пресс-конференцию перед игрой еще перед вылетом команды в Украину.
Команды провели между собой девять поединков. Три победы на счету у "Динамо", а шесть игр завершались в пользу "Барселоны".
Тренировка "Динамо" накануне матча. Напомним, что подготовиться к игре не успели капитан команды Сергей Сидорчук и лидер Виктор Цыганков. Оба уже не болеют коронавирусом, но функциональное состояние не позволит им выйти на поле.
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