Подопечные Мирчи Луческу в Киеве проведут поединок с топ-клубом чемпионата Испании.

24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" будет принимать "Барселону".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

Динамо - Барселона: где смотреть матч

Начало поединка - в 22.00.

В трех турах "Динамо" набрало 1 очко в группе G. Команда Мирчи Луческу уступила "Ювентусу" (0:2) в родных стенах и не смогло обыграть "Ференцварош" (2:2) в гостях. В прошлом матче в начале ноября киевляне гостили на "Камп Ноу" и уступили "Барсе" со счетом 1:2.

Динамо - Барселона: анонс матча

"Барселона" одержала три победы - помимо динамовцев были обыграны "Ференцварош" (5:1) и "Ювентус" (2:0). Каталонцы лидируют и опережают "Юве" на три очка.

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Такая ситуация в группе позволила Рональду Куману не взять в Киев капитана команды Лионеля Месси и Френки де Йонга. Также из-за травм матч пропустят Бускетс, Фати, Пике и Роберто.

Лига Европы, групповой этап, 4-й тур

Динамо - Барселона

Онлайн-трансляция матча

"Динамо" сыграет в белой форме.

Мирча Луческу перед матчем заявил, что верит в победу "Динамо", несмотря на все трудности и разницу в классе.

"Барселона" решила не проводить тренировку перед игрой в Киеве. Каталонцы опасаются коронавируса. Более того, даже Рональд Куман дал пресс-конференцию перед игрой еще перед вылетом команды в Украину.

Команды провели между собой девять поединков. Три победы на счету у "Динамо", а шесть игр завершались в пользу "Барселоны".

Тренировка "Динамо" накануне матча. Напомним, что подготовиться к игре не успели капитан команды Сергей Сидорчук и лидер Виктор Цыганков. Оба уже не болеют коронавирусом, но функциональное состояние не позволит им выйти на поле.

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Автор: Данил Слесь