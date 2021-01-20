Киевляне готовы платить Далехо Ирандусту 400 тысяч евро в год.

Киевское "Динамо" проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику сборной Швеции и "Хеккена" Далехо Ирандусту.

Об этом сообщает Sportbladet.

По информации источника, "Динамо" предложило Ирандусту наиболее заманчивые условия контракта - зарплату около 400 тысяч евро в год.

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Это как минимум в два раза превышает ту зарплату, которую игроку готов платить другой претендент на него - нидерландский "Гронинген". Также игроком интересуется французская "Тулуза".

Стоимость Ирандуста оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.

Контракт игрока с "Хеккеном" действует до конца 2021 года.

Далехо Ирандуст: что известно о футболисте

Ирандуст выступает за "Хеккен" с 2017 года. В сборной Швеции он провел 3 матча.

Основная позиция футболиста - центральный полузащитник.

В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст сыграл за "Хеккен" в 23 поединках, отличившись 6 голами и 4 ассистами.

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Автор: Антон Дударь