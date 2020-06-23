Гол Роналду помог Ювентусу победно возобновить борьбу за чемпионский титул в Серии А (фото)

"Ювентус" в своем первом матче Серии А после возобновления сезона обыграл "Болонью".

Туринский "Ювентус" вернулся к борьбе за чемпионский титул в Серии А. В рамках 27-го тура туринцы обыграли "Болонью" со счетом 2:0.

Оба мяча "Ювентус" провел в первом тайме. Сперва Криштиану Роналду реализовал пенальти, а на 36-й минуте Пауло Дибала увеличил преимущество гостей.

"Ювентус" набрал 66 очков и на 4 очка оторвался от своего ближайшего преследователя "Лацио", однако у римлян есть матч в запасе. "Болонья" располагается на десятой позиции.

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"Болонья" - "Ювентус" - 0:2

Голы: Роналду, 23 (с пенальти), Дибала, 36.

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс, Медель (Поли, 82), Сванберг (Паласио, 57), Орсолини (Джувара, 82), Сориано (Домингес, 75), Сансоне (Каньяно, 82), Барроу

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо (Данило, 66), Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 71), Рабио (Матюиди, 70), Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду

Как сообщал УНИАН, ранее "Ювентус" проиграл в финале Кубка Италии.

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