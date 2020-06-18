Наполи в серии пенальти обыграл Ювентус и завоевал Кубок Италии (фото, видео)

Матч состоялся при пустых трибунах в Риме.

В среду, 17 июня, на "Стадио Олимпико" состоялся финальный матч Кубка Италии, в котором за трофей боролись "Наполи" и "Ювентус".

Читайте такжеРоналду может покинуть Ювентус после окончания сезона - СМИ

Поединок проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти победу праздновали неаполитанцы - 4:2.

В серии уже первый удар для "Юве" оказался неудачным - выстрел Дибалы отразил голкипер Мерет. Во второй попытке туринцев Данило вовсе промахнулся. Буффон, в свою очередь, не сумел отразить ни одного удара от футболистов "Наполи".

Для неаполитанского клуба это уже шестой Кубок Италии в истории. В прошлый раз команда выигрывала трофей в сезоне-2013/14.

"Наполи" - "Ювентус" - 0:0 (4:2 по пенальти)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Хисай, 81), Руис (Аллан, 80), Демме, Зьелински (Эльмас, 87), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье

"Ювентус": Буффон, Куадрадо (Рэмси, 85), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Бернардески, 73), Матюиди, Дибала, Роналду, Коста (Данило, 64)

Предупреждения: Руи - Бонуччи, Дибала

Серия пенальти

Полное видео матча

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Кубка Италии "Ювентус" прошел "Милан".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram