Команда Мирчи Луческу создала несколько шансов на "Камп Ноу", но реализовать их не смогла.

4 ноября на "Камп Ноу" состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и киевским "Динамо".

Подопечные Мирчи Луческу уступили со счетом 1:2.

Хозяева мощно начали матч и забили уже на пятой минуте: Попов нарушил правила на Месси, а рефери Оливер назначил пенальти, который реализовал сам капитан "Барсы" - 1:0.

У каталонцев было еще несколько шансов забить второй гол до перерыва. Педри проверил на прочность перекладину, а Нещерет спасал свои ворота после ударов того же Педри и Фати. У киевлян была возможность, когда Буяльский метров с десяти пробивал головой - вратарь совершил сэйв.

Во втором тайме тер Штеген продолжил спасать каталонцев. На 47-й минуте Цыганков обошел Альбу и вышел один на один с вратарем, но не смог выиграть эту дуэль. Практически сразу Кендзера все-таки отправил мяч в сетку головой, однако мяч во время навеса вышел за линию поля.

На 53-й минуте у динамовцев вновь был шанс - страж ворот хозяев опять совершил классный сэйв после выхода один на один Супряги.

Блестящей игрой отличился и Нещерет. 18-летний голкипер выручил гостей, отразив идеальный удар со штрафного в девятку от Месси. Вратарь не спас "Динамо" на 65-й минуте, когда центрбек Пике замкнул головой навес Фати - 2:0.

На 68-й минуте Цыганков снова убежал на свидание с тер Штегеном и кипер каталонцев в очередной раз был на высоте. Своего капитан "Динамо" все-таки добился на 75-й минуте: вышедший на замену Вербич не смог пробить кипера, а Цыганков оказался первым на добивании - 2:1.

В конце матча киевляне подали несколько угловых и пытались спасти ничью, но "Барселоне" удалось добыть три очка.

"Барселона" - "Динамо" - 2:1

Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 65 - Цыганков, 75

"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Альба, де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), Пьянич (Серхи Роберто, 60), Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкао, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский (Леднев, 86), Родригес (де Пена, 71), Цыганков, Супряга (Вербич, 71)

Предупреждение: Буяльский

"Барселона" - "Динамо": итоги матча

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Динамо".

"Динамо" в минувшей игре из-за коронавируса не мог помочь целый ряд футболистов, включая обоих основных вратарей - Георгия Бущана и Дениса Бойко.

"Барселона" набрала 9 очков и возглавляет группу G. "Динамо" имеет на счету 1 пункт и идет третьим.

Следующий матч в группе ЛЧ "Динамо" проведет также против "Барселоны", но уже в Киеве 24 ноября.

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Автор: Данил Слесь