Александр Зинченко успешно сыграл против Тоттенхэма / фото REUTERS
Украинский футболист Александр Зинченко включен в символическую сборную по итогам 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Команду недели представил авторитетный портал WhoScored.
За матч с "Тоттенхэмом", в котором "Ман Сити" одержал разгромную победу со счетом 3:0, Зинченко получил оценку 7,8. Украинец провел на поле все 90 минут.
WhoScored.com
Напомним, в этом году Зинченко закрепился в основном составе "Сити". Украинец сыграл в девяти матчах АПЛ и в семи из них выходил на поле с первых минут.
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