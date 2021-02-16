Александр Зинченко провел еще один успешный матч в составе "Манчестер Сити".

Украинский футболист Александр Зинченко включен в символическую сборную по итогам 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Команду недели представил авторитетный портал WhoScored.

За матч с "Тоттенхэмом", в котором "Ман Сити" одержал разгромную победу со счетом 3:0, Зинченко получил оценку 7,8. Украинец провел на поле все 90 минут.

Напомним, в этом году Зинченко закрепился в основном составе "Сити". Украинец сыграл в девяти матчах АПЛ и в семи из них выходил на поле с первых минут.

Александр Зинченко: последние новости

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Автор: Антон Дударь