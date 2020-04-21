"Все кашляли": стало известно о массовой болезни футболистов Интера до пандемии коронавируса

Нападающий Ромелу Лукаку рассказал о ситуации, которая сложилась в итальянском Интере в январе.

Звездный форвард итальянского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о том, что в январе у большинства футболистов команды появились симптомы, схожие с симптомами коронавируса.

Слова Лукаку приводит Football Italia.

"У нас была неделя выходных в декабре, после которой мы вернулись к тренировкам, и, клянусь, 23 из 25 игроков команды заболели. В январе мы играли с "Кальяри", и примерно через 25 минут матча наш защитник Милан Шкриньяр покинул поле. Он не мог продолжать и едва не упал в обморок", - рассказал Лукаку.

Читайте также"Многие люди кого-то потеряли": футболист сборной Украины оценил нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Италии

"Все кашляли и у них была температура. Когда я разминался, мне было намного жарче, чем обычно. У меня до этого годами не было температуры", - также отметил футболист.

Он напомнил, что на тот момент футболисты еще не проходили тесты на коронавирус: "Так что мы не узнаем наверняка, был ли это он".

Стоит отметить, что первый официальный случай заражения коронавирусом в Италии был зафиксирован 21 февраля, а в Серии А - 12 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты итальянской "Сампдории" излечились от коронавируса.