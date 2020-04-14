цей матеріал доступний українською

Было 15 случаев заражения: футболисты итальянского клуба излечились от коронавируса

19:12, 14 апреля 2020
Футбол
101 0
Маноло Габбьядини был первым, кто заболел в Самдории / фото: twitter.com/sampdoria

Об этом сообщил главный тренер клуба Клаудио Раньери, передает Football Italia.

"Все наши игроки выздоровели. Было грустно узнать, что они заразились. Слава Богу, у меня была возможность периодически общаться с ними", - сказал Раньери.

Читайте такжеВ Италии определились с датой возобновления тренировок футболистов и других спортсменов

СМИ, а также один из игроков "Сампдории" сообщали, что в клубе было зафиксировано пятнадцать случаев заражения коронавирусом. Первым, у которого диагностировали заболевание, в "Сампдории" был известный форвард Маного Габбьядини.

На момент остановки чемпионата Италии "Сампдория" занимает в таблице 16-е место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легенда "Милана" Паоло Мальдини победил коронавирус.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter