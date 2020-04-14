Было 15 случаев заражения: футболисты итальянского клуба излечились от коронавируса

Тренер "Сампдории" сообщил о том, что все футболисты команды выздоровели.

Все игроки итальянской "Сампдории", которые были заражены коронавирусом, победили болезнь.

Об этом сообщил главный тренер клуба Клаудио Раньери, передает Football Italia.

"Все наши игроки выздоровели. Было грустно узнать, что они заразились. Слава Богу, у меня была возможность периодически общаться с ними", - сказал Раньери.

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СМИ, а также один из игроков "Сампдории" сообщали, что в клубе было зафиксировано пятнадцать случаев заражения коронавирусом. Первым, у которого диагностировали заболевание, в "Сампдории" был известный форвард Маного Габбьядини.

На момент остановки чемпионата Италии "Сампдория" занимает в таблице 16-е место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легенда "Милана" Паоло Мальдини победил коронавирус.